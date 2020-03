Coronavirusset er nu så udbredt, at det kan betegnes som en pandemi, oplyser Verdenssundhedsorganisationen.

Udbredelsen af coronavirusset kan nu karakteriseres som en pandemi. Det siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ifølge Reuters.

En pandemi er en global epidemi.

Mandag sagde generaldirektøren, at virusudbruddet bevæger sig mod en fase, hvor den internationale spredning ikke længere kan kontrolleres.

Her understregede han imidlertid, at det endnu ikke er for sent.

/ritzau/