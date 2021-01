Internationale eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen skal undersøge coronavirussets oprindelse.

En gruppe viruseksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO har afsluttet deres karantæne i den kinesiske storby Wuhan.

Dermed kan indlede en undersøgelse af coronavirussets oprindelse.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Eksperterne har været i karantæne på et hotel i den kinesiske storby de seneste to uger.

Ifølge journalister fra AFP blev eksperterne, der alle bar mundbind, i bus transporteret væk fra karantæne-hotellet torsdag morgen dansk tid.

Gruppen, der blandt andre omfatter den danske ekspert i virusepidemier Thea Kølsen Fischer, blev placeret i karantæne, da de ankom til Kina den 14. januar.

De er rejst til Wuhan, da det var her, at coronavirusset for første gang blev registreret sent i 2019.

Eksperter vurderer, at virusset stammer fra flagermus, og at det siden har spredt sig fra et marked, hvor der blev solgt eksotiske madvarer.

/ritzau/