Efter forsinkelser og kritik af Kina er viruseksperter fra WHO omsider ankommet til Wuhan.

Et hold af internationale viruseksperter fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er torsdag ankommet til den kinesiske storby Wuhan for at undersøge coronavirussets oprindelse.

Det oplyser kinesisk stats-tv torsdag morgen dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I alt 13 af eksperterne ankom til Wuhan med et fly fra Singapore og forventes nu at gå i 14 dages karantæne.

To eksperter er torsdag forsat strandet i Singapore, hvor de for en sikkerheds skyld er ved at blive testet for coronavirus endnu engang.

Det skyldes, at en antistoftest i Singapore har vist, at de har antistoffer mod coronavirus. Det oplyser WHO på Twitter.

På holdet af eksperter er blandt andet danske Thea Kølsen Fischer. Hun er forskningschef på Nordsjællands hospital og tilknyttet Københavns Universitet som ekspert i virusepidemier. Det er uvist om hun er en af de 13, der er ankommet til Wuhan torsdag morgen.

Ekspertholdet skulle oprindeligt være ankommet tidligere på måneden, men er blevet forsinket af en langsommelig visumgodkendelse fra Kina.

WHO's generalsekretær, Tedros Adhanom Ghebreyesus, udtrykte i sidste uge stor skuffelse over, at eksperterne ikke som planlagt havde fået grønt lys til indrejse.

Nogle af deltagerne havde allerede påbegyndt deres rejse, da WHO modtog besked om, at Kina ikke havde sørget for de nødvendige indrejsetilladelser.

Holdet skal efter planen være i Kina i fem til seks uger. De skal undervejs samarbejde med både WHO's egne eksperter og kinesiske kolleger for at finde frem til virussets oprindelse.

Virusset blev opdaget i storbyen Wuhan i Kina for cirka et år siden. Det menes at have spredt sig fra et madmarked i byen, hvor der blev solgt levende dyr.

Eksperter er stadig ikke sikre på, præcis hvor virusset kom fra, og hvordan det første gang blev overført fra dyr til mennesker.

USA har anklaget Kina for at skjule det reelle omfang af det første udbrud af virusset og for at give kinesiske forskere dårlige vilkår til at komme til bunds i sagen. Derfor har USA opfordret til en "transparent" undersøgelse ledet af WHO.

Det er anden gang under pandemien, at WHO sender et hold af eksperter til Kina. Et hold undersøgte sidste år myndighedernes reaktion på virusset snarere end dets oprindelse.

I juli sendte WHO desuden et hold til Kina for at indlede forarbejdet til undersøgelsen.

Forarbejdet blev udført af WHO-eksperten Peter Ben Embarek, som også leder de ti uafhængige eksperter, der netop er ankommet til Wuhan. Det oplyser en talsmand for WHO til Reuters.

/ritzau/