Hvis du bare bruger minimalt med tid på de sociale medier, kan du ikke have undgået at se billederne.

Billeder af hundrede - ja, faktisk tusinder - kinesere i Wuhan, der står så tæt sammen til en fest i et badeland, at man nærmest for en stund glemmer coronavirussen.

Og ja, du læste rigtigt, det var altså i Wuhan, hvor coronavirussen i begyndelsen af 2020 blev til en epidemi og senere spredte sig globalt.

Billederne blev hurtigt delt lystigt på de sociale medier, og siden har mange sat spørgsmålstegn, hvordan man kan tillade så mange mennesker på så lidt plads i lige netop Wuhan.

Her et billede fra koncerten i badelandet den 15. august 2020. Foto: STR Vis mere Her et billede fra koncerten i badelandet den 15. august 2020. Foto: STR

Men nu er WHO ude med en noget overraskende udmelding.

»Vi kan ikke klandre folk for at ville leve et normalt liv, siger WHO-epidemiologen Maria Van Kerkhove ifølge nyhedsbureauet Reuters som reaktion på billederne.

Epidemiologen gør ifølge Reuters også klart, at man har set lignende billeder fra andre steder i verden, men at man naturligvis skal respektere virussen og forsøge ikke at samles i store forsamlinger.

Billederne blev taget i weekenden, hvor der blev afholdt en stor festival for elektronisk musik i det kæmpe vandland Wuhan Maya Beach Water Park.

Ifølge AP skulle Wuhan Maya Beach Water Park stadig kun lukke halvdelen af det tilladte antal gæster ind for at forebygge coronasmitte.

At dømme ud fra billederne er der nu ganske godt fyldt op - og social afstand ser de glade, unge mennesker ikke ud til at bekymre sig særlig meget om.

Eksempelvis skal man kigge langt efter at finde et mundbind på de mange festbilleder.

Det skal i den forbindelse med, at Kina ifølge de officielle tal har haft godt styr på coronavirussen det seneste lange stykke tid.

Der har været små, lokale udbrud, men epidemien er ikke blusset op på nationalt plan, siden kineserne fik den under kontrol i midten af februar.

Ifølge de officielle tal blev der mandag registreret 22 nye smittede i hele Kina. Til sammenligning registrerede vi her i Danmark 123.