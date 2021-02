I et år er vi blevet fortalt, at coronavirus kom fra Wuhan i Kina. Men nu stiller WHO spørgsmål ved fortællingen og har i stedet rettet deres øjne mod Thailand.



Nærmere bestemt Chatuchak-markedet i Bangkok, der sælger alt fra afrikanske surikatte til sydamerikanske flodsvin.

»Det er netop sådan et marked som Chatuchak, vi ser på med frygt, fordi blod, afføring, spyt, pels og alt muligt andet materiale, der kan indeholde virus, kommer i berøring med mange andre dyr og mennesker,« siger Thea Kølsen Fischer, som er dansk læge i WHO og professor i virussygdomme, til Politiken.

Thea Kølsen Fischer er en del af det WHO-hold, der tidligere på måneden besøgte Wuhan for at få klarhed omkring coronavirussens udbrud. Og hun mener, at Chatuchak-markedet med stor sandsynlighed er startstedet.

Det er ikke kun WHO, der holder øje med markedet i Bangkook. Her er Royal Thai police på besøg for at ungersøge efter ulovlig handel med vilde dyr. Foto: Unknown Vis mere Det er ikke kun WHO, der holder øje med markedet i Bangkook. Her er Royal Thai police på besøg for at ungersøge efter ulovlig handel med vilde dyr. Foto: Unknown

Helt konkret lyder WHOs nye hovedhypotese, at coronavirus skulle være startet, ved at en flagermus er blevet inficeret med virussen og har smittet videre til dyr og så mennesker.

Virussen skulle herefter have fundet vej til Wuhan, ved at et inficeret dyr fra Chatuchak-markedet er blevet solgt videre til markedet i Wuhan, eller at et menneske er blevet smittet i Chatuchak og derefter rejst til Wuhan.

Chatuchak-markedet er nemlig verdens største weekendmarked, og tusindvis af mennesker besøger markedet hver uge for at købe eksotiske dyr.

Flere eksperter har tidligere vurderet det til at være det perfekte udklækningssted for nye og farlige virustyper. Og nu mener WHO altså, at corona skulle være startet der.