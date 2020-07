WHO har seks gange erklæret en international sundhedskrise. Af dem er coronapandemien den mest alvorlige.

Verdenssundhedsorganisationen WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, kalder coronapandemien for den klart mest alvorlige sundhedskrise, som organisationen har stået over for.

Det siger han mandag på et virtuelt pressemøde i Genève.

Ud over coronapandemien har WHO fem gange tidligere erklæret en international sundhedskrise.

Det er sket for svineinfluenza, polio, zikavirus og to gange for udbrud af ebola i Afrika.

Af dem er den nuværende pandemi "med afstand den mest alvorlige", siger Tedros.

Han tilføjer på mandagens pressemøde, at verden kun kan besejre virusset ved at overholde strenge sundhedstiltag som at bære masker og undgå forsamlinger.

- Hvor de her tiltag bliver fulgt, går smittetilfældene ned. Hvor de ikke gør, stiger smittetilfældene, siger han.

På pressemødet roser generaldirektøren også Canada, Kina, Tyskland og Sydkorea for at kontrollere deres udbrud af coronavirus.

/ritzau/Reuters