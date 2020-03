Pandemien tager til i fart, siger generaldirektør for Verdenssundhedsorganisationen mandag.

Mere end 300.000 tilfælde af coronavirus er konstateret på verdensplan, og virusset er bekræftet i næsten alle lande.

Det siger generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus på et virtuelt pressemøde mandag ifølge Reuters.

- Pandemien accelererer, siger generaldirektøren.

Han siger videre, at mange risikerer at dø af coronavirus, hvis ikke sundhedsansattes helbred bliver prioriteret. De kan ikke hjælpe med at redde liv, hvis de selv er syge, lyder det.

Ifølge Tedros Adhanom Ghebreyesus er det desuden vigtigt, at folk holder afstand og så vidt som muligt bliver hjemme. Dette er forholdsregler, som er nødvendige for at vinde over coronavirus, siger han.

Han oplyser, at det tog 67 dage, fra det første tilfælde af coronavirus blev bekræftet, til at 100.000 personer var bekræftet smittet. Dernæst tog det 11 dage, før yderligere 100.000 var bekræftet smittet.

Og den tid er blot blevet forkorter endnu mere. De næste 100.000 tilfælde blev nået på blot fire dage.

Der er dog håb, mener generaldirektøren.

- Vi er ikke hjælpeløse tilskuere. Vi kan ændre kursen for denne pandemi, siger han på pressemødet ifølge nyhedsbureauet AFP.

Kort tid efter WHO's udmelding har FN meldt sig på banen. FN's generaldirektør, António Guterres, har således opfordret til en "øjeblikkelig global våbenhvile" som følge af coronasituationen.

Tedros Adhanom Ghebreyesus opfordrer til politisk handling på pressemødet mandag.

Derfor vil han ved et møde med G20-lederne senere i denne uge bede dem om at udvide produktionen af beskyttelsesudstyr til ansatte i sundhedsvæsenet.

Danmark har søndag ændret teststrategi, så den i større grad følger WHO's anbefalinger. WHO anbefaler, at så mange som muligt med symptomer bliver testet for coronavirus.

Danmark vil udvide testkapaciteten, så flere kan blive testet.

/ritzau/