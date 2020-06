Nogle folk tolker lettelser af coronarestriktioner, som om at nu er det overstået. Det er det ikke, siger WHO.

Nogle lande har set en stigning i tilfælde af Covid-19, efter at de har lettet på en række restriktioner.

Men folk må fortsat beskytte sig mod coronavirus, for faren er ikke overstået, før virusset ikke længere findes, siger Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

- Om stigninger som vi har set rundt om i verden - og her taler jeg ikke specielt om Europa - så er der det at sige, at når nedlukninger lettes, når den sociale distance lettes, så tolkes det nogle gange af folk, som om at nu er det ok, det er overstået, siger WHO's talskvinde, Margaret Harris.

- Det er ikke ovre. Det er ikke ovre, før der ikke længere er virus i verden, slår hun fast.

Harris advarer samtidig de hundredtusinder af amerikanere, der er gået på gaden for at protestere mod racisme, og opfordrer dem til at beskytte sig mod smitte.

Det amerikanske universitet Johns Hopkins opgør fredag eftermiddag det samlede antal registrerede døde i verden med coronavirus til 6.131.312.

/ritzau/Reuters