I Sydafrika steg antallet af smittede 30 procent på en uge. I andre afrikanske lande er stigningen højere.

Verdenssundhedsorganisationen WHO slår mandag alarm over spredningen af coronavirus i Afrika.

- Jeg er meget bekymret lige nu for, at vi begynder at se en acceleration af sygdommen i Afrika, siger WHO's krisechef, Michael Ryan.

Hidtil har det set ud som om, at Afrika er sluppet relativt let under coronapandemien.

Officielle tal viser, at der er omkring 725.000 bekræftede smittetilfælde på hele kontinentet og lidt over 15.000 dødsfald blandt coronasmittede.

Tallene peger på, at Afrika er det kontinent ud over Oceanien, der er sluppet med færrest syge og dødsofre.

Men tallene snyder, siger Ryan, for underrapporteringen antages at være høj. I mange afrikanske lande er kun et fåtal blevet testet.

Også Sydafrikas stigende antal smittede kan være et forvarsel om nye udbrud andre steder på kontinentet, frygter Ryan.

Landet er Afrikas hårdest ramte med over 350.000 bekræftede smittetilfælde og mere end 5000 dødsofre.

- Sydafrika oplever en meget, meget alvorlig påvirkning, men jeg tror, at det i virkeligheden er en indikator på, hvad kontinentet kan stå over for, hvis der ikke gøres noget akut for at yde støtte, siger WHO's krisechef.

- Det kan være en advarsel om, hvad der vil ske i resten af Afrika, tilføjer han.

Michael Ryan peger på, at coronaudbruddet i Sydafrika begyndte tidligere end i en række andre afrikanske lande. Først bredte virusset sig i de mere velstående områder. Men nu er det rykket ind i de fattigere områder og landområderne.

- Derfor oplever Sydafrika den acceleration, siger Ryan.

Han tilføjer, at selv om Sydafrika har langt det største antal smittede, er antallet af bekræftede tilfælde "kun" steget med 30 procent i den seneste uge.

Til sammenligning er det i Kenya steget med 31 procent, mens stigningen i Madagaskar er 50 procent, Zambia 57 procent og Namibia 69 procent i antallet af nye smittetilfælde på en uge.

- Vi bliver nødt til at tage det, der sker i Afrika, meget alvorligt, understreger WHO's krisechef.

