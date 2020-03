Det giver håb til resten af verden, når lande eller byer formår at bekæmpe coronavirus, siger WHO's chef.

Den kinesiske millionby Wuhan, der engang var epicentret for coronavirusudbruddet, symboliserer i dag et glimt af håb.

Sådan lyder det fredag fra generaldirektøren i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Hans udmelding kommer, efter at Kinas Nationale Sundhedskommission torsdag for første gang siden udbruddets begyndelse meddelte, at der det seneste døgn ikke var registreret en eneste ny smittet i landet.

- Wuhan giver håb til resten af verden, om at selv den mest alvorlige situation kan overvindes, siger WHO-chefen ved et online pressemøde.

- Vi skal selvfølgelig være forsigtige, for udviklingen kan godt risikere pludselig at gå den anden vej igen. Men oplevelsen af at lande og byer bekæmper virusset giver håb og mod til resten af verden, lyder det.

Wuhan ligger i det centrale Kina i Hubei-provinsen.

Det var herfra, at coronavirusset i slutningen af december sidste år begyndte at sprede sig hastigt. Der er nu bekræftet tilfælde over det meste af kloden.

/ritzau/AFP