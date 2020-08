Teknologien skal forhindre, at coronasmitte spreder sig. Men globaliseringen og tæthed er en forhindring.

Verden bør være i stand til at at få pandemien med corona inddæmmet inden for to år, siger lederens af FN's verdenssundhedsorganisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han tror, at en mere udviklet teknologi vil sikre, at verden vil klare sig bedre, end det var tilfældet med virussygdommen den spanske syge lige efter Første Verdenskrig.

- Vi håber at kunne afslutte denne pandemi på mindre end to år, siger Ghebreyesus, der står i spidsen for WHO.

Men han konstaterer samtidig, at "globaliseringen, tætheden og måden at være forbundet på" trækker den modsatte vej i forhold til at få løst coronakrisen. For det gør det muligt for coronavirus at sprede sig rundt i verden med stor hast.

Men verden står et helt andet sted i dag end dengang. Vi har et meget forbedret teknologi, og det er nu, at vi skal udnytte de muligheder, sigter han.

- Ved at bruge de tilgængelige værktøjer maksimalt og knytte håbet til flere vacciner, så tror jeg, at vi kan afslutte det på kortere tid end influenzaen i 1918 (den spanske syge red.), mener han.

Covid-19 har foreløbig kostet næsten 800.000 mennesker livet verden over, og næsten 23 millioner er testet smittet.

Den spanske syge skønnes at have kostet 50 millioner mennesker livet og smittet en halv milliard mennesker i perioden fra februar 1918 til april 1920.

/ritzau/AFP