»Vi har aldrig været i en bedre position til at afslutte coronapandemien. Vi er der ikke endnu, men enden er i sigte.«

Sådan lød det onsdag fra Tedros Adhanom Ghebreyesus, der er generaldirektør i Verdenssundhedsorganisationen, WHO, ifølge CNN.

»Sidste uge var antallet af ugentlige rapporterede dødsfald fra covid-19 det laveste siden marts 2020,« hæftede han sig ved.

Derfor gav WHO flere regeringer seks forskellige bud på vigtige tiltag, der skal til for at fremme pandemiens afslutning.

Ifølge den seneste WHO-opdatering er antallet af ugentlige smittetilfælde faldet med 28 procent sammenlignet med ugen før - i samtlige regioner.

Onsdag viste organisationens ugentlige epidemiologiske opdatering, at lidt over 11.000 dødsfald var rapporteret mellem 5. og 11. september. Det er et fald på hele 22 procent fra ugen forinden.

I alt lyder faldene i den europæiske region på 31 procent, mens det for Sydøstasien var 25 procent, 22 procent i USA, 11 procent i den vestlige Stillehavsregion og sidst 10 procent i det østlige Middelhavsområde.

I Afrika var der dog en 10 procent-stigning i dødsfald.