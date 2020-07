»Mine venner, tag ikke fejl. Den største trussel, vi står over for nu, er ikke selve virussen. Det er derimod manglen på lederskab og solidaritet på både globalt og nationalt niveau.«

Sådan sagde chefen for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag på et pressemøde, hvor han havde tårer i øjnene.

Det skriver det amerikanske medie The Hill.

På pressemødet opfordrede han derfor til, at man står sammen i bekæmpelsen af coronavirussen:

»Vi må mødes i en global samtale for at kunne tage disse hårdtlærte lektioner og bruge dem til handling,« sagde Tedros Adhanom Ghebreyesus.

»Hvorfor er det svært for mennesker at stå sammen om at bekæmpe en fjende, der dræber folk i flæng? Er det ikke muligt for os at skelne eller identificere en fælles fjende? Kan vi ikke forstå, at opdelingen eller sprækkerne mellem os rent faktisk er en fordel for virussen,« fortsatte han.

Få dage før pressemødet kom det frem, at den amerikanske præsident - Donald Trump - nu formelt har indledt processen med at trække USA ud af WHO.

Mere end 12 millioner mennesker er på verdensplan blevet konstateret med coronavirus, mens mere end 550.000 mennesker er døde med coronavirus.

Det værstramte land - målt på antal - er USA, hvor mere end tre millioner er konstateret smittet, mens mere end 130.000 er døde med coronavirus.