Europa er nødt til at forberede sig på nye problematiske varianter af coronavirus, siger bekymret WHO-chef.

Den europæiske chef for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) er bekymret for effektiviteten af vacciner mod de efterhånden flere varianter af coronavirusset, der er dukket op rundt om i verden.

- Vi er nødt til at være forberedt på nye problematiske varianter af virusset ved at udvide landenes kapacitet til gensekventering, siger Hans Kluge, regional direktør for WHO i Europa.

- Det er en grum påmindelse om, at virusset stadig har krammet på mennesket, siger han.

Ved gensekventering bliver positive coronaprøver analyseret for, hvilken type de er.

Blandt de steder, hvor der er opdaget nye varianter, er England og Sydafrika.

Adspurgt om de vacciner, som har været til rådighed i Europa siden december, vil være effektive mod nye varianter, svarer Kluge:

- Det er det store spørgsmål. Jeg er bekymret.

Ud af de 53 lande i WHO's Europa-region, der omfatter adskillige lande i Centralasien, har 37 registreret tilfælde af den variant, som første gang blev opdaget i England og 17 har konstateret tilfælde af varianten fra Sydafrika.

En anden bekymring for WHO er, at det går trægt i Europa med at få vaccineret folk.

I EU har kun 2,5 procent af befolkningen fået den første af de to doser, som producenterne anbefaler.

Regeringer, myndigheder og medicinalselskaber må i fællesskab arbejde på at få vaccinationstempoet sat op, mener Hans Kluge.

- Vi er nødt til at stå sammen for at sætte mere skub i vaccinationerne. Medicinalselskaber, som ellers konkurrerer med hinanden, må sammen bestræbe sig på at øge produktionskapaciteten markant. Det er det, vi har brug for, siger den lægeuddannede belgier.

/ritzau/AFP