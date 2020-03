Italien, Iran, Japan og Sydkorea er nu den største bekymring, siger WHO's chef Tedros Ghebreyesus.

I løbet af de seneste 24 timer har der været ni gange flere nye tilfælde af coronavirusset uden for Kina end indenfor.

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) retter derfor nu sit primære fokus mod Iran, Italien, Japan og Sydkorea, der er hårdest ramt.

Det siger WHO's chef, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mandag ifølge Reuters.

- Sydkorea, Iran, Italien og Japan er vores største bekymring, siger han.

Søndag fik WHO 206 beretninger om smittede i Kina. Det er det laveste antal siden 22. januar ifølge Reuters.

2100 personer i 18 EU-lande er smittet. 38 EU-borgere er døde som følge af smitte med virusset.

I alt er der registreret 8739 tilfælde af smittede i 61 lande uden for Kina, og 127 er døde som følge af virusset, skriver Reuters.

Sydkorea berettede mandag om 500 nye smittede, hvilket bringer det samlede antal af smittede i landet op over 4000 .

Tedros Ghebreyesus mener, at de ramte lande stadig har kontrol over virusset.

- Vores kontrol i Sydkora virker, og epidemien kan stadig inddæmmes. Situationen viser, at det her er en unik virus. Det er ikke en influenza. Vi er i ukendt territorie.

- Men samtidig kan den blive inddæmmet med de rette midler. Hvis det var en influenza, ville den allerede have spredt sig over hele kloden, og vi ville ikke kunne have stoppet den.

- Inddæmning af virusset er mulig, og det må være hvert lands topprioritet, siger Tedros Ghebreyesus mandag.

I Iran har 12 smittede personer mandag mistet livet.

WHO har sendt beskyttelsesudstyr til over 15.000 sundhedsmedarbejdere og laboratoriesæt til test for 100.000 personer i Iran, skriver Reuters.

/ritzau/