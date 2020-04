De fleste lande er stadig i de tidlige stadier af coronaudbrud, siger WHO-chef, der ser bedring i Vesteuropa.

Coronavirus kommer ikke til at gå væk foreløbig. Og det kan hurtigt blusse op igen.

Det siger chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, onsdag på sin daglige pressebriefing.

- Tag ikke fejl: vi har lang vej endnu. Dette virus kommer til at følge os i lang tid, siger han.

- De fleste lande er stadig i de tidlige stadier af deres epidemier. Og nogle af dem, der var ramt tidligt i pandemien, begynder nu at se en genopblussen af tilfælde, siger han uden at sætte navn på landene.

Der er stadig masser af huller i verdens forsvar over for virusset, og der er ikke noget land i verden, der har et solidt værn mod smitten.

I Vesteuropa ser det ud til, at coronaudbruddet de fleste steder er stabilt eller nedadgående. Helt så godt ser det ikke ud andre steder i verden, siger Tedros.

- Selv om tallene er lave, ser vi en bekymrende, opadgående tendens i Afrika, Mellem- og Sydamerika samt Østeuropa, siger WHO-chefen.

Dødstallet på verdensplan har onsdag aften passeret 182.000, viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

Tedros siger på sin briefing, at han håber, at Trump-administrationen vil genoverveje beslutningen om at suspendere USA's betaling til WHO og "igen vil støtte WHO's arbejde og fortsætte med at redde liv".

- Jeg håber, at USA vil mene, at dette er en vigtig investering, ikke kun for at hjælpe andre, men også for, at USA fortsat kan passe på sig selv, siger WHO-chefen.

USA har beskyldt WHO for at være for lang tid om at slå alarm om pandemien og for at have været for blød over for regeringen i Kina.

Onsdag gentog den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, noget af kritikken mod Kina for ikke at have indberettet hurtigt nok og mod WHO for ikke at have krævet svar fra Kina.

USA's præsident, Donald Trump, har selv fået massiv kritik for sin langsomme reaktion på truslen fra coronapandemien.

/ritzau/AFP