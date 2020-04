Vi bør alle stå sammen mod coronavirusset, der er en farlig fjende, siger WHO-chef om USA's stop for støtte.

Chefen for Verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, beklager den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning om at indstille USA's del af finansieringen af organisationen.

- USA har længe været en generøs ven af WHO, og vi håber, at det vil fortsætte sådan, siger WHO-chefen.

- Vi beklager den amerikanske præsidents beslutning om at stoppe finansiering af WHO.

Men Tedros opfordrer resten af verden til at stå sammen for at bekæmpe coronapandemien.

- Dette er en tid, hvor vi alle bør stå sammen i vor fælles kamp mod en fælles trussel, siger Tedros på sin daglige pressebriefing.

- Når vi er splittet, udnytter coronavirusset sprækkerne imellem os, tilføjer han og betegner pandemien som "en farlig fjende".

WHO er stadig ved at vurdere konsekvenserne af, hvad det amerikanske betalingsstop vil betyde og "forsøge at udfylde hullerne med vore partnere", tilføjer Tedros.

Trump meddelte natten til onsdag dansk tid, at han har givet sin administration besked på at stoppe finansieringen midlertidigt.

- Med udbruddet af Covid-19-pandemien har vi dybe bekymringer for, om Amerikas generøsitet er blevet brugt bedst muligt, sagde Trump.

Præsidenten har flere gange kritiseret WHO's håndtering af coronasituationen. Han mener, at organisationen burde have betegnet virusset som en pandemi tidligere.

Han mener også, at WHO har været partisk med Kina og fremmet Kinas "misinformation" om virusset, hvilket ifølge Trump har ført til et større udbrud end nødvendigt.

WHO er et FN-organ, og dets største indtægt kommer fra USA. Sidste år stod USA for et bidrag på 400 millioner dollar - svarende til 2,7 milliarder kroner.

I Washington lyder der stærk kritik af Trumps "meningsløse" indstilling af betalingerne til WHO fra den demokratiske opposition.

- Denne beslutning er farlig, illegal og vil hurtigt blive udfordret, meddeler formanden for Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi.

/ritzau/dpa