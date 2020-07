Verdenssundhedsorganisationen lader sig ikke distrahere af "usande" påstande fra USA, siger WHO-chef torsdag.

Verdenssundhedsorganisationen WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, affærdiger fornyet amerikansk kritik af ham og WHO.

Det gør han på et pressemøde torsdag, efter at senest USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har sat spørgsmålstegn ved WHO-chefens uafhængighed.

- Kommentarerne er usande og uacceptable og uden grundlag, siger han.

USA's præsident, Donald Trump, og udenrigsminister Mike Pompeo har ad flere omgange beskyldt WHO for at være pro-Kina.

Men Tedros Adhanom Ghebreyesus afviser altså helt og holdent, at det skulle være tilfældet. Han understreger også, at den amerikanske kritik ikke vil distrahere WHO fra arbejdet med at bekæmpe coronavirus.

- Vores eneste fokus - og fokusset i hele organisationen - er at redde liv.

- Og WHO vil ikke lade sig distrahere af disse kommentarer. Vi vil ikke have, at det internationale samfund også bliver distraheret, siger han.

WHO-chefen benyttede også pressemødet til at give en status på coronasituationen i verden. Også her var USA i fokus.

- To tredjedele af alle smittetilfælde er fra ti lande. Næsten halvdelen af alle tilfælde registreret hidtil kommer fra bare tre lande, siger han.

De tre lande, han refererer til, er USA, Brasilien og Indien. Globalt er der konstateret cirka 15,3 millioner smittetilfælde ifølge Johns Hopkins University.

USA står for cirka fire millioner af smittetilfældene, mens Brasilien og Indien har registreret henholdsvis omkring 2,2 og 1,2 millioner smittede.

Det er også i USA og Brasilien, der er registreret flest døde med coronavirus. I USA er der bekræftet 143.701 coronadødsfald, mens tallet for Brasilien er 82.771 ifølge Johns Hopkins University.

I USA svarer det til 43,8 coronadødsfald per 100.000 indbyggere. Brasilien har 39,5 coronadødsfald per 100.000 indbyggere.

/ritzau/Reuters.