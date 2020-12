Verden er nødt til at lære af den nuværende pandemi, fordi der kommer flere i fremtiden, siger WHO-chef.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, advarer om, at coronapandemien langt fra bliver den sidste af sådanne globale kriser.

Det siger WHO's generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus, søndag.

- Historien fortæller os, at det her ikke bliver den sidste pandemi, og at epidemier er en del af livet, siger Tedros i en videotale for at markere den første internationale epidemi-forberedelsesdag nogensinde.

FN's Generalforsamling vedtog i begyndelsen at december, at 27. december fremover skal være kendt som "international epidemi-forberedelsesdag".

Det blev gjort i et forsøg på at sikre, at verden lærer noget af den igangværende coronapandemi for at forberede sig på fremtidige sundhedskriser.

I forbindelse med talen siger Tedros Adhanom Ghebreyesus, at større investeringer i offentlig sundhed fra regeringer og samfundet kan sikre, "at vores børn og deres børn arver en mere modstandsdygtig og bæredygtig verden".

Generaldirektøren siger også, at det nye coronavirus har "vendt verden på hovedet" det seneste år, men at pandemien ikke er kommet som en overraskelse for WHO.

Især ikke fordi organisationen flere gange igennem årene har advaret om muligheden for en pandemi, og hvor uforberedt verden var, påpeger Tedros.

- Vi må alle lære af de lektier, som pandemien har vist os, siger han.

Det betyder ifølge WHO-chefen, at regeringer verden over skal investere mere i at forberede sig på nye pandemier og ikke kun investere i den normale sundhedssektor.

Ligesom "alle dele af regeringer og samfundet skal involveres i processen".

- Pandemien har tydeliggjort de tætte forbindelser, der er mellem mennesker, dyr og planeten. Det kræver en fælles tilgang, siger generaldirektøren.

Ifølge tal fra Johns Hopkins University er over 80 millioner mennesker blevet smittet med coronavirus på verdensplan siden pandemiens begyndelse. Over 1,7 millioner coronapatienter har mistet livet.

/ritzau/dpa