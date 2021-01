Både den britiske og sydafrikanske variant af coronavirusset spreder sig hastigt over hele verden ifølge WHO.

Den britiske coronavariant kendt som B117 har spredt sig til mindst 60 lande over hele verden, siden den blev opdaget i efteråret.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) onsdag.

Det er ti flere lande end for en uge siden.

Samtidig er den sydafrikanske coronavariant nu er blevet opdaget i 23 lande, oplyser WHO.

Begge varianter vurderes at være markant mere smitsomme end de mere gængse typer af coronavirus.

Den britiske variant blev første gang påvist i Storbritannien i september, hvor den mistænkes for at stå bag en eksplosiv smittestigning de seneste måneder.

Varianten har også spredt sig til Danmark, hvilket har fået regeringen til at forlænge gældende restriktioner og indføre flere nye for at inddæmme smittespredningen.

/ritzau/AFP