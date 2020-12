Verdenssundhedsorganisationen advarer mod risiko for yderligere smittespredning i starten af 2021.

Selv om det kan føles akavet, så anbefaler Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at folk bærer mundbind under julefejringer.

Det skriver WHO i en erklæring ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Der er en risiko for yderligere smittespredning i de første uger og måneder af 2021. Og vi er nødt til at arbejde sammen, hvis vi skal lykkes med at forhindre det, skriver organisationen.

Den tilføjer, at selv om det måske vil føles akavet at bære mundbind i selskab med familiemedlemmer, så vil det "bidrage betydeligt til at sikre, at alle forbliver trygge og raske".

I Danmark har Sundhedsstyrelsen tidligere i december udgivet råd om, hvordan danskerne skal forholde sig til en jul præget af coronavirusset.

Den anbefaler blandt andet, at man aflyser aftaler med personer, som man ikke plejer at ses med. Derudover bør man højst samles ti personer derhjemme.

Sundhedsstyrelsen opfordrer ikke til en generel brug af mundbind ved julefejringer, men skriver dog:

- Hvis du er i øget risiko for et alvorligt forløb ved covid-19, så tal med værten om, hvordan I bedst forebygger smitte, så alle føler sig trygge og kan være med.

- Hvis det får dig til at føle dig mere tryg, så tag eventuelt et CE-mærket mundbind på, skriver Sundhedsstyrelsen i sin pjece om jul i en tid med coronavirus.

