Udbruddet af abekopper spreder sig hastigt i Europa, og det vil fortsætte, hvis ikke der bliver iværksat tiltag for at stoppe virussen.

Sådan lyder advarslen fra verdenssundhedsorganisationen WHO, som følger smittespredningen tæt, rapporterer Sky News.

Særligt i Storbritannien går det stærkt, og i denne uge er der allerede registreret 82 nye tilfælde.

Det bringer det samlede antal op på 190, og det er det højeste antal set udenfor de lande, hvor sygdommen normalt findes.

WHO advarer om, at sygdommen allerede nu har spredt sig så meget, at den er svær at bremse, og det bliver vanskeliggjort ved, at vi står overfor en sommer, hvor tæt fysisk kontakt ved festivaler og lignende giver abekopperne gode betingelser.

Aktuelt giver Dronning Elizabeths 70-års jubilæum anledning til bekymring, fordi man forventer, at tusindvis af mennesker vil samles i gaderne i Storbritannien.

En begivenhed, der kan accelerere smittespredningen yderligere.

I øjeblikket ses størstedelen af de smittede stadig blandt mænd, der dyrker sex med mænd, men det er forventningen, at sygdommen vil sprede sig til andre målgrupper i takt med at flere og flere smittes, skriver Sky News.

Ifølge WHO bør hovedfokus være på festivalgæster henover sommeren for at inddæmme sygdommen mest muligt.

Sundhedsorganisationen opfordrer dog ikke til, at man går så langt og aflyser festivalerne.

I Danmark er der indtil videre konstateret to tilfælde af abekopper.