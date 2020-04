Som om, verden ikke har nok i den aktuelle coronaviruspandemi, så er der nu meldinger om et nyt sygdomdsudbrud.

I en ny rapport advarer WHO nu om et udbrud af den alvorlige virussygdom gul feber i Sydsudan, skriver Daily Nation.

Er sygdommen mild, føler man typisk feber, hovedpine og kvalme - er den derimod alvorlig, sker der skader på lever, nyrer og hjerte, og de syge får gulsot.

I en rapport oplyser WHO, at man kender til to tilfælde af smittede i regionen Kajo-keji.

Den Sydsudanske region ligger ved grænsen til Uganda, hvor man i begyndelsen af året opdagede et udbrud af netop gul feber.

Der er stor risiko for, at virussen spreder sig til en epedemi blandt befolkningen i Sydsudan, melder WHO, fordi næsten ingen i landet er immune overfor sygdommen.

Sundhedsmyndighederne i Sydsudan planlægger nu at påbegynde en vaccinationskampagne, der skal få flere til at blive vaccineret mod gul feber.

Gul feber forekommer normalt kun i Afrika og Sydamerika, og man regner med, at der er over 200.000 tilfælde om året.