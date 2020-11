Remdesivir har ingen betydelig effekt på overlevelseschancerne og bør ikke bruges mod covid-19, siger WHO.

Det antivirale lægemiddel Remdesivir bør ikke bruges til at behandle covid-19-patienter, uanset hvor syge de er. Midlet har nemlig ingen mærkbar effekt på chancerne for at overleve.

Det oplyser et panel fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO) kort efter midnat til fredag.

- Panelet fandt mangel på beviser for, at Remdesivir kan forbedre det udfald, der betyder noget for patienten. Det gælder blandt andet nedsat dødelighed, brug for hjælp til at trække vejret, tid til klinisk forbedring og andre ting, står der i anbefalingen.

Meddelelsen er endnu et tilbageslag for lægemidlet, der i sommer fangede verdens opmærksomhed som en potentiel effektiv behandling af covid-19, efter at tidlige forsøg viste lovende resultater.

Men i slutningen af oktober nedjusterede det amerikanske medicinalselskab Gilead Sciences, der står bag Remdesivir, sin indtægtsprognose for 2020. Det skete med henvisning til, at efterspørgslen var lavere end ventet, ligesom at det havde vist sig at være svært at spå om salget.

Remdesivir er et af blot to lægemidler, som i øjeblikket er godkendt til at behandle covid-19-patienter over hele verden.

Et stort WHO-ledet forsøg viste dog i oktober, at det havde ringe eller ingen effekt på dødelighed og længden af hospitalsindlæggelse.

Remdesivir var et af de midler, som den amerikanske præsident, Donald Trump, blev behandlet med, da han var smittet med coronavirus.

Midlet er godkendt til brug som covid-19-behandling i flere end 50 lande.

/ritzau/Reuters