Antallet af mennesker, der døde af mæslinger i 2018, var 142.000. Det er 15 procent flere end året før.

Mangel på vacciner i flere af verdens fattige områder er medvirkende til, at 142.000 mennesker døde af mæslinger i 2018.

Det siger Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Det er 15 procent flere end året før.

Det antages, at 9,8 millioner mennesker blev smittet med mæslinger i 2018. Det er næsten 29 procent flere end året før.

De lande, der er ramt hårdest af virussygdommen, er DRCongo, Liberia Madagaskar, Somalia og Ukraine.

Disse lande står for næsten halvdelen af dødsofrene i 2018, men ifølge WHO er sygdommen i alle dele af verden.

I øjeblikket kæmper blandt andet den lille østat Samoa i Stillehavet med et udbrud.

Onsdag sagde myndighederne, at 60 mennesker er døde under det nuværende mæslingeudbrud i Samoa, der har 200.000 indbyggere.

WHO siger i sin rapport, at de fleste dødsofre i 2018 var børn under fem år. De har den største risiko for at blive smittet med sygdommen, som blandt andet giver udslet, kan føre til lungebetændelse og giver feber.

De fleste bliver raske igen efter en uge, men mange mister også livet.

- Den kendsgerning, at børn dør af en sygdom som mæslinger, der kan forebygges med vaccination, er ærlig talt oprørende og et kollektivt svigt, når det gælder beskyttelse af verdens mest sårbare børn, siger Tedros Adhanom, Ghebreysus, WHO's generaldirektør, i en erklæring.

Ifølge WHO's opgørelse har udbredelsen af vaccinationer været stagnerende i næsten et årti.

Ideelt set burde 95 procent af verdens befolkning få to mæslingevaccinationer for at hindre udbrud af sygdommen. Men i fjor var det kun 86 procent af alle børn, der blev vaccineret, og det var kun én gang.

Mindre end 70 procent fik vaccine nummer to.

I år ser det også ud til at gå den forkerte vej. Der er nye mæslingeudbrud i blandt andet Congo, Madagaskar, Nigeria, Ukraine og Brasilien.

