EU-Parlamentet har mandag høring om Facebooks dataskandale med blandt andet whistleblower Christopher Wylie.

Bruxelles. Fremtidige politiske valg risikerer at blive påvirket af korrupte selskaber, der udnytter personlig data.

Det siger whistleblower Christopher Wylie mandag aften under en høring i Europa-Parlamentet.

Høringen er første ud af tre om konsekvenserne af brugen af personlig data fra Facebook, som analyseselskabet Cambridge Analytica fik adgang til.

- Jeg er her for at fortælle jer, at der er en krise. Det er en krise, der har kostet EU en af de største medlemsstater.

- Det er en ny koldkrig online, siger Christopher Wylie.

Som tidligere ansat i analyseselskabet afslørede han, at data fra 87 millioner Facebook-profiler blev brugt til at påvirke flere valg.

Herunder Storbritanniens afstemning om EU-medlemskabet - det såkaldte Brexit.

Skal lignende skandaler undgås i fremtiden, bliver Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, nødt til at svare mere fyldestgørende på internationale politikeres spørgsmål.

Uden fyldestgørende svar vil det være umuligt for lande at væbne sig mod manipulation og indblanding i valg, lyder det fra whistlebloweren.

Hos Facebook har man imidlertid lovet at arbejde intenst på at sikre frie europæiske valg - herunder ligeledes Europa-Parlamentets valg i 2019.

Det lover chefen for it-giganten, Mark Zuckerberg, i en skriftlig udtalelse, som blev offentliggjort kort inden mandagens høring i parlamentet.

- Vi forbedrer vores teknologi - herunder kunstig intelligens - for at fjerne falske konti, der er ansvarlige for fake news, misinformation og dårlige reklamer på Facebook, siger Zuckerberg.

Udtalelsen kommer i kølvandet på et krydsforhør om dataskandalen i Europa-Parlamentet 22. maj.

Facebook-chefen besvarede ikke alle spørgsmål stillet af medlemmer af parlamentet, men lovede skriftlige svar.

Ifølge Sandy Parakilas er problemet dog langt større end Facebooks dataskandale.

Han har været driftsleder i Facebook frem til 2012.

- Problemet er, at teknologiske virksomheders forretningsmodel er at indsamle så meget data som muligt, som de kan sælge videre for at målrette reklamer.

- Det har skabt nogle incitamenter, som er farlige for vores samfund, siger han mandag.

/ritzau/