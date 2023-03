Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Destilleriet Jack Daniel’s bliver nødt til at indstille byggeriet af et stort lager, efter en nabo har klaget over at hendes ejendom er blevet dækket af whiskysvamp.

Hun hedder Christi Long, og hun bor i Lincoln County, Tennessee, i USA. Svampen ligner en sort skorpe, der dækker overfladen.

Det er faktisk et stort problem for folk, der bor i nærheden, fortæller hendes advokat til BBC News.

Svampen, som lever af alkoholdampe, gror på overflader nær bagere og destillerier i hele verden.

Dette skilt er helt dækket af svampen fra destilleriet. Foto: Handout Vis mere Dette skilt er helt dækket af svampen fra destilleriet. Foto: Handout

Fru Long driver et eventsted i nærheden af flere af Jack Daniel’s lagerbygninger, en af dem er under konstruktion.

Hun siger, at svampene har tvunget hende til at bruge tusindvis af penge på at vaske ting rene.

De er godt gale i skralden, de lokale. Og de beder Jack Daniel's Tennessee Whiskey, der er ejet af firmaet Brown-Forman, om at installere luftfiltre for at komme problemet til livs.

Jason Holleman er en advokat, der repræsenterer fru Long. Ifølge ham taler whiskyfirmaerne ofte om evaporeringsprocessen – det kalder de 'englenes andel' – og de nævner aldrig de svampe, der følger med.

Whiskyen lagres på fade i flere år, inden de sendes på markedet. Jack Daniel's producerer 90 millioner liter om året og en USAs største whiskyproducent. Foto: Kyle Dean Reinford Vis mere Whiskyen lagres på fade i flere år, inden de sendes på markedet. Jack Daniel's producerer 90 millioner liter om året og en USAs største whiskyproducent. Foto: Kyle Dean Reinford

»Hvis du tager på en omvisning på et destilleri, så fortæller de dig om 'englenes andel' som går op i atmosfæren,« siger han.

»Og uheldigvis resulterer de også i djævelens svampe.«

Retten har påbudt, at byggeriet bliver stoppet.

Jack Daniel’s Tennessee Whiskey blev grundlagt i Moore County i 1866. Det er nabo til Lincoln County.

Her ses Jack Daniel's destilleri. Foto: Kyle Dean Reinford Vis mere Her ses Jack Daniel's destilleri. Foto: Kyle Dean Reinford

Svampen hedder Baudoinia compniacensis, og den er opkaldt efter den daværende direktør for de franske destilleriers forening. Han opdagede svampen, der groede nær cognacdestillerier, i 1870erne.

Det førte dengang til både klager og retssager fra Skotland og til Canada og Caribien.