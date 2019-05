Et hul i sikkerheden hos WhatsApp betød, at hackere kunne installere spionprogram gennem et enkelt opkald.

Den store kommunikationstjeneste WhatsApp, der er ejet af Facebook, har opfordret sine cirka 1,5 milliarder brugere til at opdatere deres app.

Det sker, efter at selskabet har opdaget en stor sikkerhedsbrist.

Det skriver Financial Times.

I begyndelsen af maj fandt WhatsApp ud af, at hackere kunne installere et spionprogram - såkaldt spyware - på både iPhones og Android-telefoner ved at ringe op til brugere gennem appen.

Spionprogrammet, der ifølge Financial Times er udviklet af israelske NSO, kunne blive overført til telefonerne, selv hvis opkaldet ikke blev besvaret.

NSO's mest velkendte produkt har navnet Pegasus.

Det er et program, der kan tænde for en telefons kamera og telefon og gennemgå mails og information om en brugers lokation.

WhatsApp har mandag udsendt en opdatering, der retter fejlen.

- WhatsApp opfordrer folk til at opdatere til den seneste version af vores app og sørge for, at deres telefon er opdateret, siger WhatsApp i en udtalelse ifølge det amerikanske tech-medie The Verge.

NSO tilbyder sine produkter til efterretningstjenester i Mellemøsten og Vesten. Selskabet siger, at Pegasus er udviklet til at bekæmpe terrorisme.

WhatsApp har ikke direkte bekræftet, at der har været tale om spyware fra israelske NSO. Men til Financial Times siger selskabet:

- Det her angreb har alle kendetegnene fra et privat selskab, der er kendt for at samarbejde med regeringer ved at levere spyware, der angiveligt overtager funktioner i mobiltelefoners styresystem.

En forsker ved canadiske Citizen Lab, der overvåger aktivitet på internettet, kalder sikkerhedsbristen "en meget skræmmende sårbarhed".

- Der er ikke noget som helst, som brugerne kunne have gjort, ud over ikke at have appen, siger forskeren, John Scott-Railton, ifølge nyhedsbureauet AP.

/ritzau/