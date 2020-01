Det tog to uger at udvælge en jury. Og onsdag startede selve retssagen imod Harvey Weinstein, en af Hollywoods mest magtfulde mænd.

I alt har over 50 kvinder anklaget den i dag 67-årige filmproducer bag megahit som 'Kill Bill' og 'Ringenes Herre' for voldtægt og andre seksuelle overgreb.

I retssagen i New York lyder den officielle anklage på ét tilfælde af voldtægt og ét tilfælde af seksuelt overgreb. Og hvis Weinstein findes skyldig, risikerer han livsvarigt fængsel.

»Harvey Weinstein er et monster. Han har ødelagt mange liv.«

Harvey Weinstein ankommer med gangstativ til retten i New York.

Sådan siger Rose McGowan ('Charmed') én af de mange kvindelige skuespillere, der anklager Weinstein for voldtægt.

Harvey Weinstein forsvares af den erfarne advokat Donna Rotunn. Distriktsadvokaterne Joan Illuzzi-Orbon og Meghan Hast fungrer som sagens anklagere. Og sagen forventes at vare frem til midten af marts.

Sagens dommer James Burke har allerede advaret Weinstein imod dennes opførsel i retten. Trods skriftligt forbud, medbragte den 67-årige filmproducer således ikke færre end fire mobiltelefoner på rettens første dag.

Det var Harvey Weinsteins sag, der var med til at starte hele #MeToo-bevægelsen, hvor magtfulde mænds opførsel er kommet i søgelyset. Komikeren Bill Cosby afsoner allerede en lang fængselsstraf for sex-overgreb. Og når sagen i New York afsluttes, starter en tilsvarende i Los Angeles, hvor Weinstein også er sigtet for voldtægt og 'anden form for sex-overgreb'.

Sagen imod Harvey Weinstein er startet i New York. Her peger ditriktsadvokat Meghan Hast på den voldtægtsanklagede Weinstein.

Her er svarene på nogle af sagens mest oplagte spørgsmål:

HVAD ER WEINSTEIN ANKLAGET FOR

Én (endnu anonym) kvinde påstår, at hun 18. marts 2013 blev voldtaget af Harvey Weinstein på et hotelværelse i New York. Weinsteins forhenværende assistent Mimi Haleyi, at hun 10. juli 2006 blev tvunget til oralsex.

HVAD SIGER WEINSTEIN TIL DE ALVORLIGE ANKLAGER

'Ikke skyldig'. Via sine advokater fastholder den 67-årige filmproducer, at al sex var med begge parters samtygge.

Film producer Harvey Weinstein sits during his sexual assault trial at New York Criminal Court in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S. January 22, 2020.

HVORDAN SER JURYEN UD

Syv mænd og fem kvinder. Otte hvide og fire sorte.

HVEM SKAL VIDNE

Der er i alt 90 potentielle vidner. Iblandt disse er filmstjernerne Salma Hayek og Charlize Theron. Ingen ved endnu, hvem der vil blive indkaldt.

Salma Hayek er en af de mange kendte skuespillere, der har anklaget Harvey Weinstein for sex-overgreb. Hayak skal måske vidne imod filmproduceren.

VIL WEINSTEIN SELV VIDNE

Næppe

ER HARVEY WEINSTEIN FÆNGSLET, MENS SAGEN STÅR PÅ

Nej. Filmproduceret havde ingen problemer med at betale kaution på godt syv millioner kroner. Han opholder sig i en lejlighed i New York.

Harvey Weinstein sammen med sin farsvarsadvokat Donna Rotunn.

HVORFOR GÅR WEINSTEIN PLUDSELIG MED GANGSTATIV.

Ifølge sin advokat har Weinstein idt af smerter efter en bilulykke i 2019. TV-programmet 'Inside Edition' undersøgte sagen. Og ifølge de ambulancefolk, der mødte op efter den omtalte bilulykke, fandt de ingen sårede. 'Weinsteins smerter blev værre med tiden,' siger forsvarsadvokaten.

HVOR LANG TID FORVENTES SAGEN AT VARE

Godt seks uger.