Skuespillerinden Dawn Dunning brød grædende sammen, mens hun foran den fyldte retssal i New York fortalte, hvordan den magtfulde filmproducer Harvey Weinstein havde forgrebet sig på hende.

Bare timer tidligere havde samme Weinstein efter et spørgsmål fra en journalist fået sig et godt grin foran retsbygningen i New York. Det skriver avisen New York Times.

Følelserne får frit løb i sangen, der kan sende 'Kill Bill'- og 'Ringenes Herre'-produceren i fængsel på livstid.

Og trods en stribe dramatiske vidneudsagn er Harvey Weinsteins advokater ifølge New York Times godt tilfredse med sagens udvikling.

Her afhøres vidnet Elizabeth Entin af distriktadvokat Meghan Hast. Foto: JANE ROSENBERG - Reuters Vis mere Her afhøres vidnet Elizabeth Entin af distriktadvokat Meghan Hast. Foto: JANE ROSENBERG - Reuters

»Min klient benægter ikke, at han dyrkede sex med de nævnte kvinder. Men som sagens dokumenter vil bevise, var der tale om udveksling af tjenester. Mr Weinstein fik sex, mens kvinderne fik hjælp med deres filmkarrierer. Alle parter deltog af deres egen fri vilje,« fastholder Weinsteins advokat Donna Rotunno.

I alt har over 80 kvinder anklaget Harvey Weinstein for alt fra sex-chikane til fuldbrydet voldtægt. I retssagen i New York er Weinstein sigtet for voldtægt og overgreb.

Ét af retssagens mange kvindelige vidner Miriam (Mimi) Haleyi fortalte, hvordan hun i 2006 var blevet voldtaget af den i dag 67-årige filmpoducer. Haleyis veninde og daværende bofælle Elizabeth Entin fortalte efterfølgende, at hendes lille chihuahua-hund havde gjort Weinstein så bange, at han desperat løb tundt i lejligheden med hunden i hælene.

Ifølge Harvey Weinsteins forhenværende assistent, Miriam Haleyi, var hendes chef 'ustoppelig'.

Harvey Weinstein ankommer til retten i New York. Bag Weinsteins højre skulder ses advokat Donna Rotunno. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Harvey Weinstein ankommer til retten i New York. Bag Weinsteins højre skulder ses advokat Donna Rotunno. Foto: JUSTIN LANE

Og et besøg i Weinsteins lejlighed foregik efter Miriam Haleyi udsagn således:

»Han tvang mig ind i noget, der lignede et børneværelse, med tegninger på væggen. Han tvang mig ned på sengen. Og imod min vilje udførte han oralsex. Jeg råbte nej. Og selvom jeg havde menstruation fortsatte han, efter han havde fjernet min tampon,« fortalte Miriam Haleyi ifølge CNN.