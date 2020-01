Allerede før voldtægtssagen imod den amerikanske filmproducer Harvey Weinstein for alvor er gået i gang, truer sagens dommer med at ophæve kautionen og smide den 67-årige filmmilliardær i fængsel.

I New York startede juryudvælgelsen i én sexsag, mens der i L.A. blev rejst yderligere sigtelser i en anden. Men det var ikke Harvey Weinsteins gentagende sex-forbrydelser, der var ved at smække celledøren bag ham. Det var derimod den 67-årige filmmands manglende telefon-diciplin.

»Ønsker de virkelig at få livsvarigt fængsel for at bruge deres mobiltelefon, når de har fået besked på det modsatte.«

Sådan sagde en tydeligt irritereret Dommer James Burke (ifølge avisen New York Times), da han endnu engang havde grebet Harvey Weinstein i at både læse og sende sms-beskeder, mens sagen på Manhattan var i fuld gang.

Harvey Weinstein ankommer sammen med sin advokat Donna Rotunno.

Ialt 80 kvinder har anklaget Harvey Weinstein for sex-overgreb. Her demonstreres der foran retsbygningen i New York.

Ifølge New York Times bøjede Harvey Weinstein herefter hovedet i skam. Og hans kvindelige advokat Donna Rotunno bad om ordet.

»Det må de virkeligt undskylde, Hr. Dommer. Vi har allerede konfiskeret to mobiltelefoner fra Hr. Weinstein. Vi vidste ikke, han havde en tredje.«

Den i forvejen irriterede dommer stirrede ifølge avisen skiftevis på advokaten og hendes klient, hvorefter han sagde:

»Jeg ønsker ikke en undskyldning. Jeg ønsker lydighed.. Det her er et retslokale. Og jeg har forbudt brug af alle elektroniske hjælpemidler. Det her er sidste advarsel.«

Skuespillerinden Rose McGowan (Charmed) fastholder, at hun blev voldtaget af Harvey Weinstein. Her ses McGowan foran retsbygningen i New York.

Harvey Weinstein ankommer tirsdag til retssalen i New York.

Mens Harvey Weinstein i New York er anklaget for fem tilfælde af voldtægt og andre former for sex-overgreb, er han på fri fod, takket være en kaution på fem millioner dollar (godt 33 millioner kroner).

Dommeren kan til enhver tid inddrage denne kaution og smide den anklagede i fængsel. Og hvis Weinstein i sagen, der forventes at vare to måneder, findes skyldig, risikerer han ifølge bladet Variety at blive idømt livsvarigt fængsel.

Efter journalisten Ronan Ferrow i 2017 afslørede Harvey Weinsteins årtier-lange sexmisbrug, har ikke færre end 80 kvinder anklaget den succesfulde filmproducer for alt fra sex-chikane til fuldbyrdet voldtægt.

Sagen i New York er baseret på to sager, der i modsætning til de fleste andre endnu ikke er juridisk forældet. I Los Angeles er Weinstein sigtet for ét tilfælde af voldtægt og et tilfælde af seksuelt overgreb.

Harvey Weinstein får skældud af Dommer James Burke. Til venstre ses Weinsteins advokat Donna Rotunno.

Harvey Weinstein, der sammen med sin bror Bob Weinstein står bag en lang række succesfilm bl.a. 'Kill Bill', 'Ringenes Herre' og 'Shakespere in Love' har erklæret sig 'ikke skyldig'. Han fastholder, at både assistenter og kendte skuespillerinder som Ashley Judd og Rose McGowern alle frivilligt dyrkede sex med ham.

Sagen imod Weinstein var med til at starte den verdensomspændende #MeToo-bevægelse.

På grund af de nye alvorlige anklager i Los Angeles afviste Dommer James Burke Weinsteins ønske om at udsætte New York. Her forsøgte anklageren samtidig at få kautionen fordoblet på grund af en såkaldt mulig flugtmulighed.

Trods Weinsteins ulovligt telefonbrug og eventuel forøget flugtfare, besluttede Dommer Burke at beholde tingene, som de er. Og juryudvælgelsen forventes at være afsluttet om to uger.