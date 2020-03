En domstol i New York har onsdag idømt tidligere filmproducer Harvey Weinstein 23 års fængsel for voldtægt og seksuelt overgreb.

Anklager Joan Illuzzi havde bedt dommeren idømme den tidligere Hollywood-mand omkring 25 års fængsel.

Straframmen er op til 29 års fængsel.

De seks kvinder, som har vidnet mod Weinstein, var onsdag mødt op i retten for at høre dommeren læse strafudmålingen op.

I slutningen af februar blev Weinstein dømt for seksuelt overgreb på sin tidligere assistent Mimi Haleyi i 2006 og voldtægt af skuespilleren Jessica Mann i 2013.

På det tidspunkt meddelte hans advokater, at han ønsker at appellere dommen.

Weinsteins advokater havde bedt om en mild straf på fem års fængsel på grund af hans dårlige helbred. Under retssagen er Weinstein ankommet til retsbygningen i New York med en rollator, som han har støttet sig til.

Weinstein har siddet fængslet siden 24. februar, hvor han blev kendt skyldig.

Det er endnu ikke oplyst, hvor han skal afsone sin fængselsstraf.

Dommen mod den engang så magtfulde filmmand ses som en sejr for #MeToo-bevægelsen.

Bevægelsen begyndte i 2017, da den amerikanske skuespiller Alyssa Milano på Twitter opfordrede alle, der havde oplevet seksuelle overgreb, til at skrive 'me too' under hendes tweet.

Derefter stod utallige kvinder fra filmbranchen i Hollywood frem og anklagede magtfulde mænd i erhvervslivet, underholdnings- og mediebranchen for seksuelle misforhold.

