Dommer afviser anklagers anmodning om husarrest til tidligere Hollywood-producer i den tredje sag mod ham.

New York. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein har ved en domstol i New York mandag erklæret sig ikke skyldig i den tredje sigtelse mod ham om, at han skulle have forulempet en kvinde seksuelt i 2006.

I forvejen er Weinstein sigtet i to andre sager, hvor han ligeledes har nægtet sig skyldig.

Dommer James Burke afviste en anmodning fra anklageren om at sætte Weinstein i husarrest.

I stedet får den 66-årige tidligere filmproducer lov at være på fri fod. Han har lagt en kaution på en million dollar i maj, hvor han var for retten for at svare på anklager om, at han har forgrebet sig på to andre kvinder i 2004 og i 2013.

Weinstein har flere gange afvist alle anklager om, at han skulle have haft sex med kvinderne mod deres vilje.

Den tidligere så succesfulde filmmands karriere ligger i ruiner, efter at han er blevet beskyldt for at have begået voldtægt og andre seksuelle overgreb mod over 70 kvinder.

De fleste af kvinderne er unge skuespillerinder og andre ansatte i filmbranchen, hvor Weinstein i mange år har været et stort navn.

Beskyldningerne mod ham blev startskuddet på MeToo-bevægelsen, der på sociale medier bredte sig over det meste af verden.

Her stod tusindvis af kvinder frem og fortalte om overgreb begået af magtfulde mænd inden for underholdningsindustrien, erhvervslivet og i politik.

/ritzau/Reuters