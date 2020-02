Det gik ikke stille for sig, da den amerikanske filmproducer og Hollywood-millardær Harvey Weinstein mandag blev fundet skyldig i sex-overgreb og voldtægt.

Iblandt publikum spredte sig en afdæmpet jubel, mens Harvey Weinstein selv blot stirrede måbende på sin advokat og udbrød:

»Jeg er uskyldig. Jeg er uskyldig. Hvordan kan den slags ske i USA.«

Sådan skriver flere amerikanske medier.

Jury formanden læser skyldigdommen op. Harvey Weinstein risikerer op til 29 års fængsel.

Efter den overraskende skyldigkendelse, blev Harvey Wainstein på dommer James Burkes ordre overført direkte til ét af USAs hårdeste fængsler, Rikers Island. Under sagen har Weinstein været på fri fod.

Og ifølge avisen New York Times risikerer Wenstein op til 29 års fængsel, når dommen bekendtgøres ved et retsmøde 11. marts.

Den 12-mand store jury (syv mænd og fem kvinder) frikendte den 67-årige filmproducer på tre af sagens ialt fem anklagepunkter. Men alligevel var det tydelig, at hverken Weinstein eller hans kvindelige advokat, Donna Rotunno var forberedt på skyldigkendelsen.

»Weinstein tog dommen som en mand. Og selvfølgelig vil vi appellere,« sagde Rotunno, der ved et pressemøde kaldte skyldigdommen 'uheldig'.

Her tager en af Harvey Weinsteins ansatte sin chefs rullator med hjem. Den fik Weinstein ikke lov til at tage med i fængsel.

Modsat priste statens anklageadvokat Cyrus Vance juryens afgørelse. Og han kaldte de ialt seks kvinder, der vidnede imod Harvey Weinstein, 'helte'.

»Det juridiske landskab er fra i dag helt nyt. Kvinder kan holde deres overfaldsmænd ansvarlige. Og dette kan vi takke seks heltemodige kvinder for,« sagde Cyrus Vance.

Imens trillede én af Harvey Weinsteins ansatte filmproducerens rullator ud igennem retssalens hoveddør. Dén fik Weinstein tilsyneladende ikke lov til at medbringe i sin fængselscelle.

Som en overgangsordning vil Harvey Weinstein, der sammen med sin bror Robert stod bag filmhit som *Kill Bill' og 'Ringenes Herre', bliver anbragt i fængslets hospital. Ifølge sine advokater lider den 67-årige producer nemlig af dårlig ryg - som resultat af en mislykket rygoperation sidste år.