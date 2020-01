Filmstjernerne Charlize Theron, Salma Hayek og Rosie Perez vil efter al sandsynlighed være blandt de vidner, der skal møde op, når sagen imod voldtægtsanklagede filmproducer Harvey Weinstein for alvor starter 22. januar. Lige nu er juryen ved at blive udvalgt.

Over 80 kvinder har anklaget den 67-årige film-producer for alt fra sex-chikane til fuldbyrdet voldtægt. De påståede ofre inkluderer både nogle af Hollywoods bedst kendte skuespillerinder og for offentligheden ukendte kvindelige assistenter og rådgivere.

Og selvom anklagerne fra stjerner som Charlize Theron og Salma Hayek har scoret de største overskrifter, så havde de færreste regnet med, at Hollywood-stjernerne ville blive indkaldt som vidner.

Men da sagens dommer James Burke tidligt onsdag offentliggjorde listen over de 90 mulige vidner, stod Theron, Hayek og Perez øverst på listen.

»Sagen imod Harvey Weinstein er i forvejen én af årtiets største. Og hvis disse superstjerner skal fortælle deres historier, mens medier og offentligheden ser til, så eksploderer interessen,« skriver bladet Rolling Stone.

I New York er Harvey Weinstein, der sammen med sin bror Robert Eesinstein står bag internationale filmhit som 'Kill Bill', 'Ringenes Herre' og 'Shakespeare in Love', anklaget for ét tilfælde af fuldbyrdet voldtægt og ét tilfælde af 'sex-overgreb'.

Flertallet af de 80 anklager imod Harvey Weinstein er ifølge amerikansk lovgivning juridisk forældet. Dét betyder, at Charlize Theron, Salma Hayek eller Rosie Perez blot skal fungere som såkaldte 'karaktervidner', vidner, der i fællesskab tegner et belastende portræt af Harvey Weinsteins personlighed og karakter.

Ingen af de tre berømte vidner har endnu kommenteret den uventede udvikling. Men ifølge bladet Vanity Fair er der ingen tvivl om, at de møder op, hvis og når de officielt bliver indkaldt.

Ifølge sin advokat Donna Rotunno erklærer Harvey Weinstein sig 'ikke skyldig' i samtlige anklager.

Filmproduceren indrømmer således, at han udnyttede sin magtposition i Hollywood ved at tilbyde filmroller til gengæld for seksuelle tjenester. Men Weinstein fastholder al sex var med begge parters samtykke.

Sagen forventes at vare frem til 6. marts. Ifølge New York Times risikerer Harvey Weinstein livsvarigt fængsel, hvis han findes skyldig.