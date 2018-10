Slagsmålet om, hvorvidt Brett Kavanaugh skal være dommer ved USA's højesteret, er ikke slut.

Fredag stemte et flertal af senatorer, 51 mod 49, for et procedureforslag, der bestemmer, at den endelige, direkte afstemningen om Brett Kavanaughs nominering skal finde sted inden for 30 timer.

Dermed skal en afgørelse finde sted senest natten til søndag amerikansk tid. Det oplyser CNN.

Afstemningen fredag betragtes som et symbolsk varsel om, hvad senatorerne kan forventes at stemme ved den endegyldige afstemning.

50 ud af 51 republikanere stemte for forslaget fredag. Undtagelsen var Lisa Murkowski fra Alaska, der valgte at stemme nej. Efter afstemningen forklarede hun, hvorfor hun stemte mod partilinjen:

»Intet af det her har været retfærdigt. Jeg tror, at Brett Kavanaugh er en god mand. Men han er ikke den rigtige til at sidde i højesteret,« sagde hun til netmediet Politico.

Også hos demokraterne var der enighed med én undtagelse. 48 ud af 49 demokrater stemte imod. Her valgte Joe Manchin fra West Virginia at gå mod partistrømmen og stemme ja.

Såfremt afstemningen i weekenden falder ud på samme måde, bliver Brett Kavanaugh højesteretsdommer.

Der er dog stadig voldsom tvivl om udfaldet. Foruden Manchin og Murkowski har også de to republikanske senatorer Jeff Flake og Susan Collins undladt at svare på, hvordan de stemmer i den afgørende afstemning.

De stemte begge ja til procedureforslaget. Collins udtaler til CNN, at hun vil fortælle, hvad hun vil stemme, fredag aften dansk tid.

I tilfælde af stemmelighed har vicepræsident Mike Pence, der ellers ikke er medlem af Senatet, mulighed for at stemme.

Han forventes at stemme ja, da Brett Kavanaugh blev nomineret til pladsen som dommer ved USA's højesteret af præsident Donald Trump.

Demokraternes modstand mod Kavanaugh, der blev nomineret i juli, har været stærk fra starten.

Men hans nominering blev endegyldigt svær at sluge, efter en universitetsprofessor, Christine Blasey Ford, anklagede Kavanaugh for at have forsøgt at voldtage hende 1982. Efterfølgende har yderligere to kvinder rettet anklager mod Kavanaugh, der nægter at have gjort det.

Ford deltog i sidste uge i en høring i senatet, og efterfølgende genåbnede et flertal i senatets retsudvalg en FBI-undersøgelse af anklagerne.

