Han lader sig manipulere af Putin og Erdogan, mens han selv tryner Merkel og May.

Donald Trump er efter sigende så uforberedt, når han taler i telefon med andre landes ledere, at det er nemt for Ruslands eller Tyrkiets stærke mænd at få ham til at danse efter deres pibe.

Samtidig opfører han sig som en bølle overfor især kvindelige statsledere, som eksempelvis Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Storbritanniens forhenværende premierminister Theresa May. Og det på trods af, at de repræsenterer USA's allierede.

Sådan lyder konklusionen fra Watergate-journalisten Carl Bernstein, som har analyseret hundredvis af telefonsamtaler, som Trump har haft med andre statsledere rundt omkring i verden i en periode på fire måneder frem til juni i år.

(Arkivfoto) Foto: MANDEL NGAN

I en artikel på CNN's hjemmeside gennemgår han samtalerne, som han har fået kendskab til ved at tale med kilder tæt på præsidenten. Kilder, som ofte selv har overværet samtalerne.

Tilbage i 70'erne var Bernstein manden, der sammen med sin daværende Washington Post-kollega Bob Woodward afslørede Watergate-skandalen, som var med til at fælde daværende præsident Nixon.

Men trods sine 76 år er Bernstein ikke gået på pension.

Nu har han kastet sin 'kærlighed' på De Forenede Staters nuværende leder, og resultatet af hans undersøgelser er tankevækkende - eller sagt lidt mindre diplomatisk: Skræmmende.

Ruslands Vladimir Putin og Donald Trump mødes under G20 mødet i Japan sidste sommer. (Arkivfoto) Foto: Kevin Lamarque

Ræsonnementet er nemlig, at Trump konsekvent er uforberedt, når han skal drøfte alvorlige emner med sine udenlandske kolleger, og derfor ofte bliver udspillet og kørt over er diktatorer som Vladimir Putin og Recep Erdogan.

Bernsteins kilder beskriver derimod Trump som både bondsk og grov over for allierede, som han opfatter som svage, og de fortæller, at præsidenten ofte har vrangforestillinger om, hvordan verden hænger sammen.

Det er tunge drenge som de tidligere nationale sikkerhedsrådgivere H.R. McMasters og John Bolton, tidligere forsvarsminister James Mattis, tidligere udenrigsminister Rex Tillerson og tidligere stabschef John Kelly, som fortæller, at Trump enten giver den som charmør eller bølle for at få sin vilje.

De fortæller også, at Trump ofte går mere op i sine personlige interesser end i, hvad der gavner USA som helhed.

Præsident Donald Trump og Tyrkiets Recep Tayyip Erdogan fotograferet sammen ved NATO-topmødet i december sidste år. (Arkivfoto) Foto: Peter Nicholls

Den statsleder, som Trump har haft flest samtaler med, er ifølge CNN Tyrkiets Erdogan. Nogle gange skal han have ringet til Det Hvide Hus flere gange om ugen. Bernstein fortæller også, at præsidenten har givet ordre til, at hans tyrkiske kollega bliver stillet direkte igennem, når han ringer.

For nylig skrev New York Times, at Rusland angiveligt har givet Taliban i Afghanistan ordre til at skyde vestlige soldater. Noget, Trump skulle være blevet orienteret om i februar uden, at det dog gav Trump anledning til at foretage sig noget over for Putin eller Rusland. Trump nægter at være blevet orienteret, men flere af hinanden uafhængige kilder kritiserer ham for at optræde underlegent over for Putin.

Derimod er det alt andet end hyggeligt, når Donald Trump taler med sine allierede. Han har eksempelvis kaldt May for svag og beskyldt hende for at mangle mod. Og han har ifølge Bernstein også sagt til Merkel, at hun var 'dum.'

»Nogle af de ting, som han sagde til Angela Merkel, var helt utrolige. Han kaldte hende 'dum' og anklagede hende for at være i lommen på russerne. Han er mest hård over for dem, som han anser som svage, og svageste over for dem, han burde være hård over for,« siger en af Bernsteins kilder.

(Arkivfoto) Foto: CARLOS BARRIA

Samme kilde beretter, at Merkel forholdt sig helt rolig i situationen, mens May skulle være blevet 'forvirret og nervøs.'

Når præsidenten har haft enevældige ledere som Saudi Arabiens kronprins Mohammed bin Salman og Nordkoreas diktator Kim Jong-Un i røret, har han pralet med sin rigdom, sit geni og sine 'store' resultater som præsident. Til gengæld har han ofte forsøgt at bringe sine forgængere i miskredit.

Det billede, Carl Bernstein tegner af præsident Trump, minder en del om den karakteristik, tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton giver af ham i sin nye bog 'The Room Where It Happened.'

Bolton beskriver en præsident, der let lader sig påvirke og manipulere af diktatorer, mens han er langt mere optaget af sine personlige interesser end i hele USA's tilstand som nation.