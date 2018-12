Flere tidligere og nuværende præsidenter og ministre er samlet til statsbegravelse i katedralen i Washington.

Den afdøde præsident George H.W. Bushs kiste er båret ind i katedralen i Washington D.C., hvor en lang række fremtrædende gæster fra ind- og udland er samlet til statsbegravelse.

Den amerikanske hovedstad tager onsdag afsked med tidligere præsident Bush, der fredag døde i en alder af 94 år. Som tidligere præsident får han en statsbegravelse i Washington.

På første række i venstre side af den store katedral sidder USA's nuværende præsident, Donald Trump, og landets førstedame, Melania Trump.

Ved siden af dem sidder de tidligere præsidenter Barack Obama, Bill Clinton og Jimmy Carter samt deres hustruer.

Forrest i højre side af katedralen sidder Bush-familien, herunder også den 43. præsident, George W. Bush, der er ældste søn af den afdøde præsident Bush.

George W. Bush er en af talerne ved faderens begravelse.

Den ældre præsident Bush har siden mandag ligget castrum doloris - hvor hans kiste fremvises offentligt inden begravelsen - i kongresbygningen i Washington.

Et militærorkester spillede en hyldest i form af præsidenthymnen "Hail to the Chief", da kisten med USA's 41. præsident blev båret ud af Kongresbygningen i Washington og kørt i en bilkortege mod den nationale katedral.

Foruden de tidligere amerikanske præsidenter deltager blandt andre Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, Jordans kong Abdullah og dronning Rania, Storbritanniens prins Charles og Polens tidligere præsident og frihedshelt Lech Walesa.

Også en række tidligere amerikanske vicepræsidenter og ministre er til stede. Blandt dem er Dick Cheney, Al Gore, Joe Biden, James Baker, Colin Powell og Condoleezza Rice.

Selve jordfæstelsen sker torsdag i Texas.

/ritzau/AP