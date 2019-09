Den demokratiske senator Elizabeth Warren, der her taler ved et vælgermøde i Des Moines i Iowa lørdag, har taget føringen i meningsmålinger i delstaten, som er vigtig, fordi det er det første af de demokratiske primærvalg. Men der er stadig fem måneder til afstemningen i Iowa, og næsten to ud af tre vælgere siger, at de kan finde på at skifte mening inden februar. Scott Olson/Ritzau Scanpix