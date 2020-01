Før var de venner. Nu er vibrationerne knap så positive imellem senator Elizabeth Warren og senator Bernie Sanders - begge demokratiske præsidentkandidater.

Først lød overskrifterne, at det var Bernie Sanders, der blev ydmyget, da Warren nægtede at trykke sin kollegas hånd efter onsdagens tv-debat.

Men nu er lydsporet til det pinlige optrin blev offentliggjort. Og ifølge Elizabeth Warren var det tydeligvis hende og ikke Sanders, der havde god grund til at være fornærmet.

»Jeg tror lige, du kaldte mig en løgner på direkte tv.«

Sådan siger Elizabeth Warren, mens Bernie Sanders står klar med sin ustrakte hånd.

»Hvad,« svarer Bernie Sanders ifølge CNNs udskrift.

»Du kaldte mig en løgner på landsdækkende tv, direkte,« gentog en tydeligt misfornøjet Elizabeth Warren.

»Helt ærligt. Lad os ikke snakke om det her lige nu. Hvis du vil snakke om det, er jeg mere end villig. Men bare ikke lige nu,« bønfaldt Sanders nu stille - angiveligt med hentydning til de åbne CNN-mikrofoner.

Fra venstre er det Elizabeth Warren, Joe Biden og Bernie Sanders. Foto: Shannon Stapleton - Reuters

To dage tidligere rapporterede flere amerikanske medier, at Bernie Sanders under en privat samtale med Elizabeth Warren havde sagt, at en kvinde endnu ikke kan vinde et amerikansk præsidentvalg.

Under tv-debatten antydede Elizabeth Warren, at dette var sandt.

Bernie Sanders nægtede til gengæld pure. Og det var denne benægtelse, der ifølge Elizabeth Warren fik hende til at fremstå som en løgner.

Indtil videre har Warren og Sanders undgået at angribe hinanden under de ophedede tv-debatter. Som de eneste to demokratiske kandidater mener både Sanders og Warren, at USA bør indføre et offentligt sygesikringsystem som det danske. Og Bernie Sanders opfordring til at tage snakken senere, virkede.

Elizabeth Warren mener, at hendes eks-ven, Bernie Sanders kaldte hende hende en løgner på direkte tv. I midten ses en pinligt berørt Tom Steyer. Foto: Shannon Stapleton - Reuters

»Du kaldte mig en løgner .. du sagde... OK, lad os snakke om det senere,« siger Warren på udskriftet.

Halvvejs henne i den ophidsede meningsudveksling imellem Sanders og Warren, dukker en tredje kandidat, milliardæren Tom Steyer, op. Og han føler sig tydeligvis ikke helt tryg ved situationen.

»Jeg ville egentlig bare sige godnat. Jeg vil ikke blande mig jeres private anliggender,« siger Steyer.