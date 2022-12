Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kæmpe kæde i opråb: Stop det

Den enorme indkøbskæde Walmart overveje at lukke forretninger eller skrue prisen op på varerne.

Det er dog ikke energikrise, inflation eller noget i den dur, som er årsagen til det.

Nej, det er såmænd, fordi der er for mange butikstyverier – faktisk historisk mange.

Det fortalte Walmarts CEO Doug McMillon tirsdag til CNBC's 'Squawk Box'.

»Hvis det ikke ændrer sig, vil priserne bliver højere, og butikker vil lukke,« forklarede han.

Hvor meget butikstyverierne rent faktisk koster Walmart, kom Doug McMillon ikke ind på.

Walmart er ikke de eneste, som har set en stigning i butikstyverier.

Også Target har store problemer. I sidste måned kunne CNBC fortælle, at kæden har oplevet en stigning på 50 procent på et år, hvilket i kroner og ører svarer til et tab på 2,8 milliarder kroner i dette skatteår.

Men det bliver vildere endnu.

The Hill skriver, at en nylig undersøgelse fra amerikanske National Retail Federation viste, at detailhandlere i landet mistede næsten 100 milliarder dollar i 2021 til organiseret kriminalitet.

Det svarer til 706 milliarder kroner.

»Intet kan stoppe butikstyvene i at forlade butikken med produktet,« fortalte Lisa LaBruno fra Retail Industry Leaders Association.

»De identificerer de produkter, som mener mange efterspørger. Det er næsten, som om de har en ønskeliste.«