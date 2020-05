»Gaderne i New York virker, som om de historier, jeg har arbejdet med, er blevet virkelighed.«

Det siger Dan Hoffmann, dansker bosiddende i New York og manuskriptforfatter på bl.a. tv-serien 'The Walking Dead' på Netflix.

'The Walking Dead' er en horrorserie, hvor de fleste mennesker er forsvundet, og zombier, levende døde, har overtaget de tomme gader og bygninger.

»Jeg oplever noget, jeg selv har skrevet om. Det er efterhånden længe siden, det var anden sæson af serien. Men ligheden er slående. Tomme gader, alt er lukket ned. Og de mennesker, der er ude, skal gå med mundværn og handsker. Det er lovpligtigt. Og det er med til at give et væmmeligt indtryk,« siger Dan Hoffmann, som er Script Doctor i Hollywood og desuden har arbejdet på serier som 'Boardwalk Empire', 'Broen', 'Forbrydelsen' og Nicolas Cage-filmen 'Joe'.

»Jeg er selv særligt udsat, fordi jeg har kroniske sygdomme: diabetes og sclerose, som er en immunforsvar-sygdom. Jeg skal i hvert fald ikke smittes med corona-virus. Jeg har kun været ude for at købe ind de sidste to måneder og har ikke set nogen mennesker i virkeligheden.«

Samlivet med sin amerikanske kone er Bo Hoffmann også afskåret fra.

»Lige inden helvede brød løs, tog hun til Boston for at besøge sine forældre. Så hun er der endnu. Hun kan ikke rejse hjem. Byen blev lukket ned. Jeg har kun set hende på Skype i to måneder. Hun er sindssygt bekymret for mig,« siger Dan Hoffmann, der bor på grænsen mellem Queens og Brooklyn.

»Jeg savner at drikke en øl på en bar. Noget, der før var en selvfølge, er nu en utopisk drøm. Jeg håber, det normale vender tilbage snart, men frygter, der vil gå lang tid,« tilføjer han.

New York er de seneste måneder forvandlet til et uhyggeligt epicenter for covid-19-sygdommen. 17.000 døde i staten New York og 12.000 døde i byen New York. Der er ikke plads til ligene i lighuse og hospitaler, og de er samlet i hvide telte i byens gader, og mange lig stuves sammen i massegrave på Hart Island ud for Bronx.

Onsdag fandt myndighederne 50-60 lig stuvet sammen i en lastbil uden køleegenskaber uden for Andrew Cleckley Funeral Services i Flatlands, efter at naboer have klaget over en frygtelig stank. En sygeplejerske på Montefiore Medical Center i Bronx kalder situationen 'post-apokalyptisk' – 'som en sci-fi-film'.

»Man får hele tiden nye chok. I starten var jeg ikke så bange. Først hørte vi, det primært ramte pensionister. Men på det seneste, når man tænder for tv, kan man se, at mange i min alder og yngre også dør af det. Man hører næsten kun ambulancer i gaderne, hvilket er med til at gøre situationen uhyggelig,« siger Dan Hoffmann.

En ny slagside har vist sig: Fattige og sorte er mere berørt af coronavirus, og flere dør, end hvide og velstillede. Det skyldes sandsynligvis, at de ikke har råd til sundhedsforsikring og derfor har ubehandlet diabetes o.l. Samtidig er den voldsomt stigende arbejdsløshed et stort problem.

»Jeg havde faktisk fem job, da krisen brød ud, men de fire af dem er aflyst, fordi tv-produktioner er udskudt. Jeg har så fået en check ligesom alle andre amerikanere på 1.200 dollar.«

»Der gik en måned, før præsident Donald Trump ville erkende, der var et problem. Og selv da han erkendte det, negligerede han problemet. Virus er ligeglad med statsgrænserne. Og når Trump nægter at tage sig af det på føderalt plan, er det et kæmpe problem. For staterne kan ikke løfte problemet selv. Og at lukke staterne af er imod folkesjælen i USA. Problemet taler for restriktioner, men prøv at overbevise en republikaner om det.«

»Trump har gjort det godt med hjælpepakker, men det er skræmmende, at han lyver og misinformerer. Man kan ikke stole på, hvad han siger. Han bruger sine pressebriefinger til at rose sig selv. Han siger f.eks., at USA har verdensrekord i at teste. Og det er demonstrativt forkert. Vi er sørgeligt bagefter med test.«

»Trump er desperat for at genåbne samfundet. Men erhvervslivet er ikke enige med ham. De mener ikke, man skal åbne op, før det er sikkert. Folk kan nemt anlægge retssager, hvis de bliver syge på jobbet, og arbejdsgiverne risikerer at blive ansvarlige i milliondollar-retssager,« siger Dan Hoffmann.