For få uger siden blev Wales ramt af sorg og chok efter en frygtelig ulykke, som kostede fire teenagere livet.

Nu er det sket igen.

Mandag den 11. december kolliderede en Audi med en bus nær den sydwalisiske by Coedely – med dybt tragiske konsekvenser.

18- årige Morgan Smith, 19- årige Jesse Owen og den jævnaldrende Callum Griffiths omkom i ulykken, oplyser politiet i South Wales.

To andre teenagere er indlagt med livstruende skader, mens yderligere to personer er indlagt med mindre knubs.

Familierne forsøger i politiets meddelelse at sætte ord på deres ubærlige tab.

»Som familie er vi knust over tabet af Morgan. Vi er blevet efterladt med et tomrum, som aldrig kan udfyldes. Vi elsker dig, vores dreng,« lyder det fra Morgan Smiths' familie.

På Facebook skriver Morgans far, Daniel Chalfont, at han 'bogstavelig talt er ødelagt' over tabet af sønnen, som han kalder 'den mest perfekte søn, man nogensinde kunne ønske sig'.

18-årige Morgan Smith døde i det frontale sammenstød. Foto: South Wales Police Vis mere 18-årige Morgan Smith døde i det frontale sammenstød. Foto: South Wales Police

»Han var den mest kærlige, glade, venlige, rolige og smukke sjæl. Han ville gøre absolut alt for alle. Han elskede sin familie og venner og var loyal helt ind til kernen,« skriver familien om Jesse Owen og fortsætter:

»Han har efterladt et enormt tomrum i vores hjerter og vores liv vil aldrig blive de samme uden ham. Han vil blive dybt savnet af sine forældre, bedsteforældre, brødre og resten af familien.«

Ligesom Morgan Smith var han en ihærdig bokser, og de deltog begge i stævner både i Wales og resten af Storbritannien.

Jesse Owen blev kun 19 år gammel. Foto: South Wales Police Vis mere Jesse Owen blev kun 19 år gammel. Foto: South Wales Police

Callum Griffiths var ungdomsverdensmester i kickboxing.

»Callum havde det smukkeste smil, som lyste ethvert rum op. Han var den største gave af en søn, og vores kærlighed til ham er endeløs,« lyder det fra den 19-åriges familie.

»Vores hjerter er splintret i en million stykker, knust uden mulighed for reparation. Han var så kærlig og havde en omsorgsfuld sjæl,« fortsætter familien om Callum Griffiths.