Lederen af den berygtede russiske lejehær Wagnergruppen, Jevgenij Prigozjin, er kommet med en ganske opsigtsvækkende udmelding.

Det er sket via offentliggjorte beskeder fra lejegruppens presseenhed. Prigozjins ord har vakt opsigt på sociale medier.

Her siger han ganske direkte, at han mener, Rusland bør stoppe sin aktive krig i Ukraine.

»Den ideelle løsning ville være at annoncere enden på konflikten, at informere alle om, at Rusland har opnået sine planlagte mål, og på en måde, så har vi allerede opnået dem,« skriver Prigozjin blandt andet.

I stedet, lyder det fra grundlæggeren af Wagnergruppen, så bør Rusland fokusere på at 'etablere sig og forankre sig' i de besatte områder i Ukraine.

Prigozjins udmelding kommer i kølvandet på, at Rusland efter mange hårde kampe nu meldes tæt på at have indtaget den østukrainske by Bakhmut.

Den har specielt Wagnergruppen brugt enorme kræfter og store mængder menneskeliv på at indtage.

Her ni måneder efter de første kampe i Bakhmut blev indledt i sommer, er de russiske meldinger, at de sidder på omkring 80 procent af byen, som Prigozjin selv har besøgt.

Prigozjin har tilnavnet 'Putins kok', da han tidligere har været kok for den russiske præsident. Foto: POOL New Vis mere Prigozjin har tilnavnet 'Putins kok', da han tidligere har været kok for den russiske præsident. Foto: POOL New

Det har Ukraine afvist, men har samtidig erkendt, at Rusland presser sig på i byen.

Det er langtfra første gang, Jevgenij Prigozjin er kommet med udtalelser, som ikke er på linje med de officielle holdninger i Rusland.

Wagnergruppe-lederen har flere gange kritiseret den russiske indsats. Og han har brokket sig over, at han mener, lejehæren er kommet bagest i køen, når det kommer til at modtage våben.

Og tidligere har det været fremme, at Wagnergruppen ikke længere kan hente fanger fra de russiske fængsler til sin krigsindsats i Ukraine.

Selvom Prigozjins udmelding kan ses som et forsøg på at få fred og påbegynde forhandlinger med Ukraine, så er det langtfra det, gruppens leder ønsker.

I de offentliggjorte udtalelser fra Prigozjin kan man nemlig også læse, at han ikke mener, at Rusland 'kan acceptere kompromis' med Ukraine – inklusive forhandlinger.