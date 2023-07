Alina Kabaeva er måske ikke et navn, der siger dig så meget.

Men hun var engang en af verdens bedste rytmiske gymnaster. Nu rygtes hun at være Vladimir Putins elskerinde – og det forlyder, at hun står til at overtage direktørstolen i et tidligere Wagner-selskab.

Det skriver Wall Street Journal.

Det vakte stor opsigt, da den private lejehær Wagner-gruppen i forrige weekend indledte et væbnet oprør og marcherede mod den russiske hovedstad, Moskva. Angiveligt på grund af stærk utilfredshed med den russiske forsvars- og militærtop.

Arkivfoto af den russiske præsident, Vladimir Putin, og Alina Kabaeva i 2004. Foto: Itar-Tass/Reuters/Ritzau Scanpix

I spidsen for mytteriet stod Jevgenij Prigozjin, der tidligere fik tilnavnet 'Putins kok', da han tjente en stor del af sin formue på grund af lukrative cateringaftaler med Kreml.

I oprørets kølvand – der blev standset omkring 200 kilometer fra hovedstaden – har flere vurderet, at den russiske præsident har arbejdet på at tage kontrollen over Wagner-bagmandens imperium.

Udover at have tilbudt Wagner-soldaterne at blive en del af den russiske hær, forsøger han angiveligt også at overtage de mediegrupper, der hørte under Prigozjin.

En af dem skal være Patriot Media, hvis mest fremtrædende medie var nyhedssitet Ria Fan, der ifølge Reuters havde en stærkt nationalistisk, pro-Kremls redaktionel linje, samtidig med at de også gav positiv dækning af Prigozjin og hans Wagner-gruppe.

Arkivfoto af Jevgenij Prigozjin (til venstre) sammen med Vladimir Putin (i midten). Foto: Pool New/Reuters/Ritzau Scanpix

Forleden kom det frem, at det lukkede ned.

»Jeg annoncerer vores beslutning om at lukke ned og forlade landets informationsrum,« lød det fra Ria Fans direktør Jevgenij Zubarev i et videoklip, der blev delt sent lørdag aften på virksomhedens konti på de sociale medier, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han oplyste ikke noget om årsagen til beslutningen.

Det amerikanske medie Wall Street Journal skriver nu i en artikel, at Putin 'står over for en ny prøve – at styre en af de mest komplekse virksomhedsovertagelser i historien'.

Alina Kabaeva ses her i 2008. Foto: Giuseppe Cacace/AFP/Ritzau Scanpix

»På tværs af St. Petersborg har russisk politi taget computere og servere hos Prigozjins Patriot Media Group, en vigtig del af et kommunikationsimperium, der engang omfattede Internet Research Agency,« skriver Wall Street Journal på baggrund af personale- og tekstbeskeder, som mediet skal have gennemgået.

Internet Research Agency beskrives af flere som en såkaldt 'troll-fabrik', som er sanktioneret for at have blandet sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016.

»En sandsynlig ny ejer af Patriot Media, står der i beskederne, er National Media Group, som ledes af Alina Kabaeva, den Washington-sanktionerede gymnast, som den amerikanske regering mener er mor til mindst tre af Putins børn,« lyder det videre.

Her ses Alina Kabaeva under en konkurrence i 2006. Foto: Afp Photo/AFP/Ritzau Scanpix

Den 40-årige Alina Kabaeva er en tidligere rytmisk gymnast, der vandt sin første EM-guldmedalje som 15-årig og siden indkasserede 14 yderligere, ni verdensmesterskaber og en enkelt olympisk guldmedalje.

Tilbage i slutningen af 00erne dukkede de første forlydender op om, at hun skulle være i et forhold med Vladimir Putin, som på det tidspunkt var gift med Ljudmila Putina.

De to blev officielt skilt i 2013.

Hverken 70-årige Putin eller Kabaeva har nogensinde bekræftet, at de skulle være i et forhold med hinanden, men ifølge rygterne skal de have fået flere børn sammen.

Offentligheden kender dog kun til de to døtre, Maria og Jekaterina Putina, som Putin fik med eks-hustruen.

Generelt har Alina Kabaeva holdt sig væk fra offentlighedens søgelys, og det er meget lidt, der vides om hendes liv.

I 2014 kom det dog frem, at hun var blevet udpeget til at lede den statsejede mediestation National Media Group.

Det er ikke blevet bekræftet fra officiel side, at Alina Kabaeva står til at overtage ejerskabet af Patriot Media.