Wagnergruppens fremmarch går stille og roligt fra syd mod Moskva længere mod nord.

Nu opfordres beboere i byen Lipetsk til at blive inden døre.

Det skriver en række medier.

Netop Lipetsk ligger nord for Voronezj ikke langt fra hovedvejen til Moskva.

Da Wagnergruppens aktion tog sin indledning fredag aften og sidenhen lørdag morgen var udgangspunktet storbyen Rostov.

Men også storbyen Voronezj, der ligger på hovedvejen M-4 mellem Moskva og Rostov, har været genstand for Wagnergruppens indsats.

Og derfor har man nu i nabobyerne opfordret til, at beboerne bliver inden døre.

Der er også dukket en række række billeder af Rusland, som er i gang med at forberede blokeringer på vejen mod og omkring Moskva.

Og så er der dukket billeder op af en Wagner-konvoj på vej mod nord.

Wagner convoy now moving north towards Moscow on the M4 in Horse-Kolodezsky, Lipetsk Oblast, T-90S and BMP-2 on heavy equipment transporters. pic.twitter.com/lnFF0S4R3i — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 24, 2023

Wagnergruppen har opfordret russere til at enten tilslutte sig deres indsats eller lade stå til.

Samtidig har den russiske præsident, Vladimir Putin, sagt, at han anser det for et oprør mod regimet i Kreml.