Lederen af den voldsomme og berygtede Wagner-gruppe har en klar opfordring til Ukraines præsident.

»De ukrainske styrker har ikke en chance, forlad området omgående, hvis de vil leve.«

Det sker i en video på den krypterede beskedtjeneste Telegram. Her står lederen af lejesoldatgruppen Jevgenij Prigozjin og forklarer, at hans styrker næsten har omringet den strategisk vigtige by, Bakhmut.

I videoen beordrer han Zelenskyj til at trække de ukrainske styrker ud af Donetsk-byen.

»Wagner-enhederne har næsten omringet Bakhmut, der er kun én vej ud nu. Det hele begynder at stramme til,« sagde han til Zelenskyj i en video filmet i den nordlige udkant af Bakhmut.

»De ukrainske soldater kæmper, men deres liv vil blive kort, hvis de fortsætter med at være i ​​Bakhmut en dag eller to endnu. Giv dem en chance for at forlade byen. Byen er faktisk omringet,« sluttede Prigozjin.

Ifølge Institute for the Study of War har de seneste russiske forsøg været på at omringe byen, men nu er fokus flyttet mod at presse ukrainske styrker til at trække sig tilbage fra byen.

Ukraines myndigheder har dog afvist videoen og kalder det en 'desinformationskampagne'.

Dette er en del af en desinformationskampagne mod Ukraines befolkning for at sprede panik og fremprovokere den øverste militære og politiske ledelse, sagde Ukraines Center for Strategisk Kommunikation fredag.

Organisationen fremhævede, at Prigozjins video blev filmet i udkanten af ​​Bakhmut og ikke inde i byen – hvilket matchede CNN's geolokalisering og analyse.

»Den russiske kommando undgår at besøge frontlinjen, og det er ikke første gang, at Prigozjin har efterlignet at være ved frontlinjen, mens han er faktisk en af de bageste,« tilføjede centret.