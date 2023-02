Lyt til artiklen

Under sanktionerne har han tjent milliarder på olie, gas, diamanter og guld.

Den berygtede leder af Wagner-gruppen, Jevgenij Prigozjin, også kendt som Putins kok, har formået at opretholde sine forretninger uden om de vestlige sanktioner, som allerede blev indført tilbage i 2016 før Ruslands invasion af Ukraine.

Det skriver Financial Times, som har lavet en omfattende undersøgelse af lækkede dokumenter.

Og Prigozjin har ikke bare tjent penge på at være leder af den russiske militærgruppe, som er anklaget for at stå bag store brud menneskerettighederne, mord, tortur og voldtægt i alle de lande, hvor de har opereret.

Undersøgelsen viser, at den russiske militærleder trodsede sanktionerne med store marginer, og han har hermed formået at generere mindst 1,7 milliarder danske kroner i sine største selskaber.

I 2018 sanktionerede USA det russiske kulselskab Evro Polies, som amerikanske myndigheder hævder er kontrolleret af Prigozjin. Selskabets regnskab viser, at sanktionerne havde ringe effekt, da de i 2020 havde en indtjening på 90 millioner dollar ifølge Financial Times, svarende til 630 millioner kroner.

Prigozjin menes også at stå bag flere små selskaber, som også blev sanktioneret tilbage i 2020 og 2021.

Financial Times skriver, at de til sammen mindst har genereret 525 millioner kroner. Herunder et guldselskab ved navn M Invest og et olieselskab ved navn Mercury LLC.

Prigozjins cateringfirma, som har givet ham kaldenavnet Putins kok, og ejendomsmæglervirksomheden i hans hjemland er ikke inkluderet i dokumenterne.