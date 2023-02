Lyt til artiklen

Voldsomme kampe om kontrollen med guldminer har kostet store tab hos den berygtede Wagner-gruppe.

Kampene foregår i Den Centralafrikanske Republik, et af verdens fattigste lande, skriver The Guardian.

Her har den russiske lejehær været involveret siden 2018. De er blevet hyret til at forsvare præsident Faustin-Archange Touadéras styre mod en koalition af oprørsgrupper, der kontrollerer store dele af det krigshærgede land.

Wagner-gruppen menes at have omkring 1.000 soldater i landet.

I hovedstaden Bangui har præsident Faustin-Archange Touadéra opstillet en statue der hylder de soldater i den russiske lejehær Wagner, der er blevet dræbt i kampen for Den Centralafrikanske Republiks frihed. Foto: Barbara DEBOUT/AFP/SCANPIX

De nye kampe brød ud for to uger siden i en by tæt på grænsen til Cameroun og Chad. I sidste uge var der kampe ved grænsen til Sudan.

Mellem 7 og 17 Wagner-soldater blev dræbt, oplyser oprørerne.

En leder fra oprørsbevægelsen Coalition of Patriots for Change Ahmadou Ali oplyser til the Guardian, at der ikke var nogen regeringssoldater involveret, men at det alene var kampe mellem russerne og oprørerne:

»Russerne har indtaget hele landet. De er overalt: de bevogter grænserne, og du ser dem overalt, hvor der er ressourcer. De stjæler alle vores ressourcer.«

De sidste franske soldater blev trukket ud af Den Centralafrikanske Republik i 2022. De var en del af FN's fredsbevarende styrke Minusca. Foto: BARBARA DEBOUT/AFP/SCANPIX

Siden Wagner gruppen ankom til landet, har det angiveligt forsøgt at få kontrol over landets rige guld- og diamantminer.

Sidste år angriber militsen guldminer ved grænsen til Sudan og dræbte adskillige minearbejdere, skriver The Guardian.

10 års konflikt I slutningen af 2013 kom det til voldsomme kampe mellem to oprørsgrupper i hovedstaden.

Volden spredte sig hurtigt, og det meste af landet har siden været præget af konflikt.

Tusinder af mennesker er blevet dræbt. Flere end en million er blevet drevet fra deres hus og hjem. Kilde: MSF og Ritzau

Siden 2013 var landet være plaget af gentagne voldsbølger. FN har haft fredsbevarende soldater i landet. Danmark deltog i 2014 med et Hercules transportfly og cirka 60 soldater. En stor del af soldaterne I FN-styrken var franske, men de blev trukket ud i december 2022.

I den forbindelse har franske politiker anklaget præsident Faustin Archange Touadera for at bruge Wagner-gruppen i kampen mod oprørene. Ifølge Frankrig har den russiske lejehær begået krigsforbrydelser i den forbindelse, skriver Ritzau