Den private lejehær Wagner-gruppen hævder nu at have vundet kontrol over en ukrainsk landsby nær Bakhmut.

Det er gruppens grundlægger og leder, Jevgenij Prigozjin, som står bag påstanden.

Det skriver Sky News.

Prigozjin hævder, at hans soldater har indtaget Berkhivka, der ligger nord for den østlige ukrainske by.

Her ses et arkivfoto af Jevgenij Prigozjin sammen med Ruslands præsident, Vladimir Putin, i 2011.

Meldingen kommer på etårsdagen for Ruslands invasion i Ukraine.



Der har den seneste tid været blodige og voldsomme kampe nær Bakhmut, som russerne i månedsvis har forsøgt at indtage.



Kampene har været så intense, at området er blevet omtalt som 'kødhakkeren'.

Russerne har blandt andet haft fokus på byen, fordi den vil kunne fungere som et springbræt videre mod to andre byer, som Rusland længe har haft øje på Donetsk-regionen: Kramatorsk og Slavjansk.



Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at verificere Prigozjins påstand.